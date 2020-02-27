Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав создавать условия, чтобы гражданин сам выбирал, куда ему идти с полисом ОМС – в государственную или коммерческую структуру.

"Без конкурентной среды в сфере здравоохранения не будет расти качество (оказания услуг). Отпустите граждан, не регулируйте, гражданин сам пойдет туда, где он получит качественную помощь, и все неэффективные места сами по себе умрут. А вы хотите всех по чуть-чуть поддерживать – и плохеньких, и средних, кашу манную размазать по тарелке, а эффективность здравоохранения не растет", - сказала Матвиенко в четверг на заседании оргкомитета IV Форума социнноваций регионов, обращаясь к главе ведомства Михаилу Мурашко

Спикер привела в пример случай с частной клиникой в Москве. По ее словам, медучреждение имеет необходимые мощности и готово оказывать услуги по полису ОМС, но для них лимитировано количество пациентов.

По мнению сенатора, должен быть баланс между государственными и частными клиниками. Но при этом "гражданин с полисом ОМС, за который он сам платит, должен иметь альтернативу – пойти в частную или государственную клинику", отметила парламентарий.

"Финансовое рабство, медицинское рабство давно закончилось. Пусть сам гражданин выбирает врача и тем самым подтверждает, что это хорошая поликлиника или больница", - отметила Матвиенко. При этом нужен жесткий контроль за работой частных клиник.