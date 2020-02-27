Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:32+0300
https://ria.ru/20200227/1565287412.html
Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_40d7639c7fdfc9f4f47b4ea792c740b8.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС

16:32 27.02.2020
2088
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав создавать условия, чтобы гражданин сам выбирал, куда ему идти с полисом ОМС – в государственную или коммерческую структуру.
"Без конкурентной среды в сфере здравоохранения не будет расти качество (оказания услуг). Отпустите граждан, не регулируйте, гражданин сам пойдет туда, где он получит качественную помощь, и все неэффективные места сами по себе умрут. А вы хотите всех по чуть-чуть поддерживать – и плохеньких, и средних, кашу манную размазать по тарелке, а эффективность здравоохранения не растет", - сказала Матвиенко в четверг на заседании оргкомитета IV Форума социнноваций регионов, обращаясь к главе ведомства Михаилу Мурашко.
Пациентка в поликлинике
11 декабря 2019, 14:22
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Спикер привела в пример случай с частной клиникой в Москве. По ее словам, медучреждение имеет необходимые мощности и готово оказывать услуги по полису ОМС, но для них лимитировано количество пациентов.
По мнению сенатора, должен быть баланс между государственными и частными клиниками. Но при этом "гражданин с полисом ОМС, за который он сам платит, должен иметь альтернативу – пойти в частную или государственную клинику", отметила парламентарий.
"Финансовое рабство, медицинское рабство давно закончилось. Пусть сам гражданин выбирает врача и тем самым подтверждает, что это хорошая поликлиника или больница", - отметила Матвиенко. При этом нужен жесткий контроль за работой частных клиник.
В свою очередь Мурашко отметил, что "30% организаций, работающих в ОМС, - частные". При этом он полагает, что формат лицензирования частных клиник следует уточнить.
Президент РФ Владимир Путин
28 января, 16:09
Страховщиков ОМС лишили права на 10% сэкономленных за год средств
26602110
Обсудить 4
ОМСМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Так в представлении художника выглядит экзопланета K2-18b
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Эвакуация автомобиля в Москве
Московских водителей предупредили о новом виде мошенничества
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
Пациент записывается на прием к врачу в поликлинике
Минздрав подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам"
Раковая клетка в организме человека
Онколог развеял самые распространенные мифы о раке
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилову удивили заявления некоторых экспертов при ЦИК
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд пояснил расчет дохода семьи при обращении за пособием на детей
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн передал "привет" Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния