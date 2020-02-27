В Роструде рассказали, когда завершится модернизация центров занятости

"С прошлого года в субъектах Российской Федерации началось внедрение комплекса мер по системному преобразованию службы занятости населения в соответствии с приоритетными задачами обеспечения экономики страны качественными трудовыми ресурсами. Это по своей сути является самой масштабной реорганизацией службы занятости в России… В целом создание новой модели центров занятости населения запланировано до 2025 года", - сказал Иванков на Санкт-Петербургском Форуме труда в четверг.