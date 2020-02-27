В Роструде рассказали, когда завершится модернизация центров занятости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Модернизация центров занятости населения в рамках масштабной реорганизации службы занятости в России завершится до 2025 года, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.
"С прошлого года в субъектах Российской Федерации началось внедрение комплекса мер по системному преобразованию службы занятости населения в соответствии с приоритетными задачами обеспечения экономики страны качественными трудовыми ресурсами. Это по своей сути является самой масштабной реорганизацией службы занятости в России… В целом создание новой модели центров занятости населения запланировано до 2025 года", - сказал Иванков на Санкт-Петербургском Форуме труда в четверг.
Он отметил, что в 2019 году 16 регионов уже начали создавать центры занятости населения нового образца. "По итогам года… заработали в новом формате уже 20 центров занятости", - отметил Иванков, добавив, что в 2020 году к проекту присоединятся новые субъекты федерации, в том числе и Санкт-Петербург.
"Фактически создается служба занятости нового типа, которую мы сейчас называем Служба занятости населения 2.0... Центры занятости… должны перестать быть только собесом, то есть инструментом, выполняющим роль социальной защиты, а должны стать и важнейшим инструментом развития экономики", - заключил глава Роструда.
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