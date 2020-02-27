Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:26+0300
https://ria.ru/20200227/1565287044.html
В Роструде рассказали, когда завершится модернизация центров занятости
https://cdn24.img.ria.ru/images/155249/49/1552494989_56:0:968:513_1036x0_80_0_0_037763835ad30cec0ab8768a74d0f719.jpg
РИА Новости

В Роструде рассказали, когда завершится модернизация центров занятости

16:26 27.02.2020
125
© Правительство Архангельской областиМихаил Иванков
Михаил Иванков
© Правительство Архангельской области
Михаил Иванков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Модернизация центров занятости населения в рамках масштабной реорганизации службы занятости в России завершится до 2025 года, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.
"С прошлого года в субъектах Российской Федерации началось внедрение комплекса мер по системному преобразованию службы занятости населения в соответствии с приоритетными задачами обеспечения экономики страны качественными трудовыми ресурсами. Это по своей сути является самой масштабной реорганизацией службы занятости в России… В целом создание новой модели центров занятости населения запланировано до 2025 года", - сказал Иванков на Санкт-Петербургском Форуме труда в четверг.
Он отметил, что в 2019 году 16 регионов уже начали создавать центры занятости населения нового образца. "По итогам года… заработали в новом формате уже 20 центров занятости", - отметил Иванков, добавив, что в 2020 году к проекту присоединятся новые субъекты федерации, в том числе и Санкт-Петербург.
"Фактически создается служба занятости нового типа, которую мы сейчас называем Служба занятости населения 2.0... Центры занятости… должны перестать быть только собесом, то есть инструментом, выполняющим роль социальной защиты, а должны стать и важнейшим инструментом развития экономики", - заключил глава Роструда.
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
7 января, 11:07
Эксперты назвали главные проблемы служб занятости в России
210003
Обсудить 0
Российская ФедерацияМихаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила ситуацию вокруг полиса ОМС
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Выдачу ряда категорий виз иранцам для въезда в Россию приостановят
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: консультации с Турцией по Идлибу могут продлиться несколько дней
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал пересмотреть форматы лицензирования клиник
Медсестра
Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации
Ноутбук
ЕР просит Роскомнадзор и МВД пресечь продажу снюсов в интернете
Клавиатура компьютера
Список сайтов для "Доступного интернета" подготовят в течение месяца
Кошка, пострадавшая во время пожаров 2017 года в Школе ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе
Ученые нашли необычную причину болезни сердца у кошек
Ялтинский международный экономический форум
Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали развитие событий в Камеруне
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния