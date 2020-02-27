Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету

"Очень важный вопрос вы подняли по поводу ФАПов. Это действительно наша боль сейчас, потому что действительно, мы их подключаем, потому что у нас есть такие результаты ожидаемые в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Ну вот мы уже с Минздравом договорились, что мы сейчас сделаем некоторые согласованные планы-графики, где мы увяжем подключение ФАПов с их одновременным оснащением за счет средств, которые у нас есть и в нацпрограмме "Здравоохранение", и в бюджетах субъектов РФ. Здесь, конечно, абсолютно точно болевая точка наша сейчас идентифицирована", - сказал он, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.