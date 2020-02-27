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Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету
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РИА Новости

Минкомсвязь и Минздрав подготовят график подключения ФАПов к интернету

16:10 27.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минкомсвязь совместно с Минздравом подготовят план-график подключения к интернету социальных объектов, в частности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), с их одновременным оснащением, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе выступления на заседании организационного комитета четвертого Форума социальных инноваций регионов.
"Очень важный вопрос вы подняли по поводу ФАПов. Это действительно наша боль сейчас, потому что действительно, мы их подключаем, потому что у нас есть такие результаты ожидаемые в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Ну вот мы уже с Минздравом договорились, что мы сейчас сделаем некоторые согласованные планы-графики, где мы увяжем подключение ФАПов с их одновременным оснащением за счет средств, которые у нас есть и в нацпрограмме "Здравоохранение", и в бюджетах субъектов РФ. Здесь, конечно, абсолютно точно болевая точка наша сейчас идентифицирована", - сказал он, обращаясь к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
В ходе выступления он также отметил, что цифровые решения и цифровые технологии позволят обеспечить доступность социальных услуг и качество их оказания, а также улучшить качество жизни.
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"Безусловно, то, что мы видим сейчас, огромный спрос и запрос со стороны регионов на то, чтобы распространять и внедрять лучшую практику. С этой точки зрения форум этот является важной точкой, когда регионы могут увидеть решения Москвы и других субъектов РФ, которые имеют успешные внедрения, доказана эффективность и с этой точки зрения, значит, не должны дальше изобретать велосипед, а брать то, что работает, что показывает результат и быстро внедрять у себя в регионах", - сказал министр.
Лидером по цифровизации соцсферы, по его словам, является Москва. "Здесь, я думаю, что больше половины решений представит (на форуме - ред.) Москва. Ну и другим регионам есть, что показать, это очень хорошая история. С этой стороны, мы лучшую практику точно по всем направлениям - и образование, и здравоохранение, и все, что касается трудовых отношений, оказания госуслуг в социальной сфере - все это покажем, продемонстрируем и точно будем стимулировать дальнейшее внедрение", - добавил Шадаев.
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Максут ШадаевВалентина МатвиенкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МоскваРоссияОбщество
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