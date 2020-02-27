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Религия и мировоззрение
2020-02-27T16:07+0300
https://ria.ru/20200227/1565285579.html
Митрополит Онуфрий: автокефалия УПЦ не решила бы проблему раскола
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РИА Новости

Митрополит Онуфрий: автокефалия УПЦ не решила бы проблему раскола

16:07 27.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПредстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 27 фев - РИА Новости. Предоставление Украинской православной церкви автокефального статуса не решит проблему раскола на Украине, и УПЦ уже и так имеет полную самостоятельность в управлении, заявил на межправославном совещании в Аммане предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, некоторые отрывки из выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.

Сегодня некоторые говорят, что сильным средством для уврачевания церковного раскола в Украине является получение автокефального статуса для Украинской православной церкви. Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской православной церкви не уврачует раскол. Возможно, некоторые раскольники вернутся в лоно канонической Церкви, но не все. Автокефалия не дает гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве
митрополит Онуфрий
предстоятель Украинской Православной Церкви
Он напомнил, что Украинская православная церковь, пребывающая в составе Московского патриархата, была создана в 1990 году через получение грамоты патриарха Московского и всея Руси о даровании самостоятельности в управлении.
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"Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию. У нас функционирует Священный Синод, у нас есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые епархии. У нас есть свои духовные учебные заведения, различные синодальные учреждения по взаимодействию с внешним миром и социальным служением", - рассказал глава УПЦ.
Говоря о действиях Константинопольского патриарха на Украине, он отметил, что они нарушают каноны Церкви. По мнению митрополита Онуфрия, решением кризиса в украинском православии могло бы стать устранение этих нарушений.
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
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В целом, считает первоиерарх УПЦ, на повестке дня стоит выстраивание такого соборного церковного управления, которое "будет востребованным и эффективным для спасительного служения святой соборной апостольской православной Церкви в новом мировом пространстве". "Успешно решить эту проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви", - отметил он.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней вместе с архиереями этих Церквей, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеМосковский ПатриархатМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьРусская православная церковьАмман (город)ИорданияУкраинаВ мире
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