Митрополит Онуфрий: автокефалия УПЦ не решила бы проблему раскола

Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания

Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме, некоторые отрывки из выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.

Сегодня некоторые говорят, что сильным средством для уврачевания церковного раскола в Украине является получение автокефального статуса для Украинской православной церкви. Хочу быть честным перед Богом и своей совестью и скажу: уверен в том, что автокефальный статус Украинской православной церкви не уврачует раскол. Возможно, некоторые раскольники вернутся в лоно канонической Церкви, но не все. Автокефалия не дает гарантии абсолютного единства. И в существующих в мире автокефальных Церквах есть свои расколы. митрополит Онуфрий предстоятель Украинской Православной Церкви предстоятель Украинской Православной Церкви

Он напомнил, что Украинская православная церковь, пребывающая в составе Московского патриархата, была создана в 1990 году через получение грамоты патриарха Московского и всея Руси о даровании самостоятельности в управлении.

"Сегодня мы имеем де-факто настоящую автокефалию. У нас функционирует Священный Синод, у нас есть Архиерейский Собор, у нас есть независимый церковный суд. Мы самостоятельно избираем и рукополагаем архиереев, открываем новые епархии. У нас есть свои духовные учебные заведения, различные синодальные учреждения по взаимодействию с внешним миром и социальным служением", - рассказал глава УПЦ.

Говоря о действиях Константинопольского патриарха на Украине, он отметил, что они нарушают каноны Церкви. По мнению митрополита Онуфрия, решением кризиса в украинском православии могло бы стать устранение этих нарушений.

В целом, считает первоиерарх УПЦ, на повестке дня стоит выстраивание такого соборного церковного управления, которое "будет востребованным и эффективным для спасительного служения святой соборной апостольской православной Церкви в новом мировом пространстве". "Успешно решить эту проблему мы сможем только тогда, когда мы откажемся от своих личных амбиций и будем действовать в духе божественного смирения и братской любви", - отметил он.