Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минтранс. Россия приостанавливает полеты в Иран с 28 февраля из-за распространения коронавируса и роста числа погибших, сообщил

Исключение сделают для рейсов авиакомпаний "Аэрофолот" и Mahan Air.

"Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево", — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в Иране коронавирусом заболели 245 человек, 26 умерли. Наибольшее число случаев заражения за сутки было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где также наблюдается вспышка Covid-19. Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров приостановить продажу путевок в эти страны.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

По состоянию на 27 февраля число заболевших по всему миру — 82 455, умерли 2811 человек, выздоровели более 32 тысяч пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.

Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.