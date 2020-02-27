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Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
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РИА Новости

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

16:06 27.02.2020 (обновлено: 17:34 27.02.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия приостанавливает полеты в Иран с 28 февраля из-за распространения коронавируса и роста числа погибших, сообщил Минтранс.
Исключение сделают для рейсов авиакомпаний "Аэрофолот" и Mahan Air.

"Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта Шереметьево", — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в Иране коронавирусом заболели 245 человек, 26 умерли. Наибольшее число случаев заражения за сутки было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где также наблюдается вспышка Covid-19. Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров приостановить продажу путевок в эти страны.
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В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.
По состоянию на 27 февраля число заболевших по всему миру — 82 455, умерли 2811 человек, выздоровели более 32 тысяч пациентов.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
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Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта будут приостановлены полеты в Южную Корею. Исключение сделают для авиакомпаний "Аэрофлот" (регулярные и чартерные рейсы) и "Аврора" (только чартеры).
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