Двадцать участников конфликта на рынке в Харькове доставили в полицию

Беспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове

© Фото : Нацполиция Украины Беспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Правоохранители доставили в отделение 20 участников столкновений на крупнейшем рынке Правоохранители доставили в отделение 20 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на рынке "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ.

"В отдел полиции доставлены 20 человек, которых сейчас опрашивают. От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских", - говорится в сообщении.