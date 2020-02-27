В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Одна из главных причин деградации обстановки в Одна из главных причин деградации обстановки в Сирии кроется в невыполнении российско-турецких договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"На территории этого государства (Сирии - ред.) внимание остается прикованным к Идлибу. Он превратился в бастион террористического альянса "Хайят Тахрир аш Шам"*. Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, позиций правительственных войск", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал главу российского государства Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада , чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.