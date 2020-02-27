Ученые нашли необычную причину болезни сердца у кошек

Кошка, пострадавшая во время пожаров 2017 года в Школе ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе

Кошка, пострадавшая во время пожаров 2017 года в Школе ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американские ветеринары, изучавшие кошек, пострадавших во время пожаров в Калифорнии в 2017-2018 годов, выяснили, что многие из них страдают сердечными заболеваниями. Скорее всего, считают ученые, такие же последствия могут быть и у людей. Результаты исследования Американские ветеринары, изучавшие кошек, пострадавших во время пожаров в Калифорнии в 2017-2018 годов, выяснили, что многие из них страдают сердечными заболеваниями. Скорее всего, считают ученые, такие же последствия могут быть и у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе, у кошек, перенесших термические ожоги и воздействие дыма во время недавних калифорнийских лесных пожаров, часто возникают проблемы с сердцем.

Авторы изучили 51 кошку, направленную на лечение в ветеринарные клиники после пожара Таббс в Санта-Розе в 2017 году и пожара Кэмп в Парадайсе в 2018 году. Эхокардиограммы, или УЗИ сердца, обнаружили, что у кошек были серьезные сердечно-сосудистые нарушения.

"Что нас больше всего поразило, так это огромное количество кошек, которые пострадали, и тяжесть их состояния", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования, доцента кафедры клинической кардиологии Кэтрин Гюнтер-Харрингтон (Catherine Gunther-Harrington).

Исследование показало, что более половины кошек, пострадавших от пожаров, имели утолщение миокарда — сердечной мышцы, а у 30 процентов либо уже образовались тромбы, либо риск их появления был очень высоким. Все эти признаки относятся медиками к факторам риска внезапной смерти. И действительно, шесть кошек умерли во время лечения или были подвергнуты эвтаназии из-за проблем с сердцем, но остальные выжили и выздоровели.

По словам ученых, у людей также наблюдаются сердечно-сосудистые изменения после ожоговых травм, и чем тяжелее и обширнее ожог, тем сильнее повреждения. У кошек наблюдалась та же закономерность, но степень изменений была выше, чем у человека.

"Многие из этих кошек при умеренных ожогах имели действительно серьезные изменения сердца", — говорит Гюнтер-Харрингтон.

Пожары 2017-2018 годов были самыми смертоносными в истории Калифорнии и унесли жизни 86 человек и многих животных. При этом системных исследований последствий пожаров для здоровья людей не проводилось.

Авторы считают, что их работа поможет ученым-медикам понять, насколько эта проблема является серьезной для человека и разработать эффективные методы лечения и профилактики, как для людей, так и для домашних животных. А кошки, в данном случае, просто более чувствительны, по сравнению с человеком, к неблагоприятным условиям окружающей среды.

"Эти кошки вдыхали дым и подвергались воздействию токсических веществ, находясь в городской среде вместе с человеком, — подчеркивает Гюнтер-Харрингтон. — По ним можно судить о том, что может случиться, если большое количество людей подвергнется воздействию таких лесных пожаров".

Ученые планируют продолжить наблюдения за кошками, пережившими пожары: с одной стороны, для того чтобы разработать эффективную лекарственную терапию для их лечения и предотвращения тромбообразования, а с другой — для лучшего понимания последствий нахождения в зоне пожаров для животных и людей.