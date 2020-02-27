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Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании
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РИА Новости

Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании

15:41 27.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился выделить 236 миллионов фунтов стерлингов на поддержку людей, оставшихся без крова, и намерен решить проблему бездомности в стране, говорится в сообщении британского правительства.
Ожидается, что материальную поддержку, а также консультации по аренде жилья и трудоустройству получат около 6 тысяч человек, оказавшихся на улице.
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Перед тем, как посетить ряд благотворительных организаций, помогающих бездомным, Джонсон заявил, что намерен полностью искоренить проблему бездомности в Великобритании.
"Неприемлемо, что у нас все еще так много людей живут на улицах, и я абсолютно полон решимости положить конец этому раз и навсегда", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.
"Мы должны срочно заняться проблемой бездомности, и я не остановлюсь, пока тысячи людей в этой ситуации не будут спасены и их жизнь не будет восстановлена", - подчеркнул он.
Ожидается, что выделенное финансирование позволит обеспечить бездомных жильем, включая доступную им аренду.
Ранее правительство утвердило финансирование в размере 437 миллионов фунтов стерлингов в 2020-2021 годах на поддержку бездомных. В общей сложности британские власти направили на борьбу с этой проблемы более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Джонсон также обещал, что проблема бездомности будет полностью решена в 2024 году, что на три года раньше, чем планировало предшествующее правительство Терезы Мэй.
Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, число бездомных в Великобритании к 2041 году может увеличиться более чем в два раза, достигнув 575 тысяч человек, если правительство не изменит политику в отношении доступного жилья и борьбы с бедностью.
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Борис ДжонсонТереза МэйВеликобританияВ мире
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