Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился выделить 236 миллионов фунтов стерлингов на поддержку людей, оставшихся без крова, и намерен решить проблему бездомности в стране, говорится в сообщении британского правительства.

Ожидается, что материальную поддержку, а также консультации по аренде жилья и трудоустройству получат около 6 тысяч человек, оказавшихся на улице.

Перед тем, как посетить ряд благотворительных организаций, помогающих бездомным, Джонсон заявил, что намерен полностью искоренить проблему бездомности в Великобритании

"Неприемлемо, что у нас все еще так много людей живут на улицах, и я абсолютно полон решимости положить конец этому раз и навсегда", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.

"Мы должны срочно заняться проблемой бездомности, и я не остановлюсь, пока тысячи людей в этой ситуации не будут спасены и их жизнь не будет восстановлена", - подчеркнул он.

Ожидается, что выделенное финансирование позволит обеспечить бездомных жильем, включая доступную им аренду.

Ранее правительство утвердило финансирование в размере 437 миллионов фунтов стерлингов в 2020-2021 годах на поддержку бездомных. В общей сложности британские власти направили на борьбу с этой проблемы более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Джонсон также обещал, что проблема бездомности будет полностью решена в 2024 году, что на три года раньше, чем планировало предшествующее правительство Терезы Мэй.