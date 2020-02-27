Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился выделить 236 миллионов фунтов стерлингов на поддержку людей, оставшихся без крова, и намерен решить проблему бездомности в стране, говорится в сообщении британского правительства.
Ожидается, что материальную поддержку, а также консультации по аренде жилья и трудоустройству получат около 6 тысяч человек, оказавшихся на улице.
1 февраля, 19:40"Дедушке 75, и он на улице?": у бездомного пенсионера появилась семьяСемья Валентины Гулицыной из Челябинска приютила бездомного дедушку. Они помогли Анатолию Лещенко восстановить документы и прописали в своей квартире, чтобы он смог получать пенсию. Валентина уже давно помогает бездомным, она является волонтером благотворительной организации.
Перед тем, как посетить ряд благотворительных организаций, помогающих бездомным, Джонсон заявил, что намерен полностью искоренить проблему бездомности в Великобритании.
"Неприемлемо, что у нас все еще так много людей живут на улицах, и я абсолютно полон решимости положить конец этому раз и навсегда", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.
"Мы должны срочно заняться проблемой бездомности, и я не остановлюсь, пока тысячи людей в этой ситуации не будут спасены и их жизнь не будет восстановлена", - подчеркнул он.
Ожидается, что выделенное финансирование позволит обеспечить бездомных жильем, включая доступную им аренду.
Ранее правительство утвердило финансирование в размере 437 миллионов фунтов стерлингов в 2020-2021 годах на поддержку бездомных. В общей сложности британские власти направили на борьбу с этой проблемы более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Джонсон также обещал, что проблема бездомности будет полностью решена в 2024 году, что на три года раньше, чем планировало предшествующее правительство Терезы Мэй.
Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, число бездомных в Великобритании к 2041 году может увеличиться более чем в два раза, достигнув 575 тысяч человек, если правительство не изменит политику в отношении доступного жилья и борьбы с бедностью.