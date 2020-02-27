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Религия и мировоззрение
2020-02-27T16:07+0300
https://ria.ru/20200227/1565283578.html
Верующие оценили идею голосования по Конституции 22 апреля
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Верующие оценили идею голосования по Конституции 22 апреля

15:32 27.02.2020 (обновлено: 16:07 27.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви расценили предложение провести референдум о поправках в Конституцию 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, как проявление уважения к верующим. При этом в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Москвы отметили, что Рамадан не помешал бы мусульманам голосовать, так как это время активности, не только религиозной, но и общественной.
Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
26 февраля, 19:37
Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
"Мы видим в этом последовательное следование государства принципу защиты религиозной свободы и уважения к достоинству верующих традиционных религий нашей страны. Это решение позволит верующим полноценным образом участвовать в голосовании, что нами всегда рассматривалось как исполнение гражданского долга", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что пост в месяц Рамадан, который предписывает полное воздержание от еды и питья от рассвета до захода солнца, не накладывает какие-либо ограничения на гражданскую и общественную активность мусульман.
"Напротив, месяц Рамадан – это не только период соблюдения поста, но еще и время активности. Причем не только религиозной, а в целом всесторонней: активность общественная, государственная и так далее. Поэтому если бы дата референдума пришлась бы на дни Рамадана, то ни что бы не помешало мусульманам принять участие в голосовании", - пояснил муфтий.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Вчера, 15:03
Экзитполы на голосовании по Конституции возможны, считает Памфилова
191001124
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасКонституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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