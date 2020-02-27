Верующие оценили идею голосования по Конституции 22 апреля

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви расценили предложение провести референдум о поправках в В Русской православной церкви расценили предложение провести референдум о поправках в Конституцию 22 апреля, после Пасхи и до начала Рамадана, как проявление уважения к верующим. При этом в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Москвы отметили, что Рамадан не помешал бы мусульманам голосовать, так как это время активности, не только религиозной, но и общественной.

Ранее сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас предложил президенту РФ Владимиру Путину провести общероссийское голосование по поправке в конституцию 22 апреля. По его словам, к 19 апреля, празднику Пасхи, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, и 22 апреля представляется "оптимальной датой" для голосования.

"Мы видим в этом последовательное следование государства принципу защиты религиозной свободы и уважения к достоинству верующих традиционных религий нашей страны. Это решение позволит верующим полноценным образом участвовать в голосовании, что нами всегда рассматривалось как исполнение гражданского долга", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В свою очередь муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что пост в месяц Рамадан, который предписывает полное воздержание от еды и питья от рассвета до захода солнца, не накладывает какие-либо ограничения на гражданскую и общественную активность мусульман.