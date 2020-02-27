Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Ситуация в сирийской провинции Ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , выступая в турецкой столице.

"У нас трое погибших, но у сирийского режима потери большие. Борьба наша там продолжается. Переговоры с Россией продолжаются", — сказал он.

По словам Эрдогана, турецкие военные действуют в Идлибе на основе соглашения c Сирией, заключенного в Адане в 1998 году.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Россия и Турция договорились в Сочи о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Сейчас в этом районе действуют более десятка разных формирований, самые крупные: союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*. Всего насчитывается около 30 тысяч боевиков.

В конце января сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить некоторые ключевые обязательства для решения проблем вокруг Идлиба, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов. В Анкаре же утверждают, что свои обязательства выполнили.

Ранее президент Турции говорил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего результата на переговорах с Россией и готова начать военную операцию в Идлибе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Кроме того, Эрдоган заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление и до конца февраля отошла от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае он пригрозил военным ответом.