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На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
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РИА Новости

На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

15:23 27.02.2020
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© Фото : Нацполиция УкраиныБеспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове
Беспорядки на рынке Барабашово в Харькове
© Фото : Нацполиция Украины
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"Сегодня на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранным агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и управление превентивной деятельности, координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке", - сообщили в полиции.
По информации местного телеканала "АТН", на предпринимателей на въезде ТРЦ "Барабашово", где начались работы по строительству дороги, напали около 50 человек. Из видео с места событий следует, что нападавшие имели при себе гранаты, ножи, газовые баллончики и пистолеты, предположительно, травматические.
По данным новостного ресурса "Общественное", неизвестные приехали с целью демонтажа объектов на рынке. Среди этих объектов - арка на въезде. По словам пресс-секретаря ТЦ "Барабашово" Сергея Зайцева, арку пытались поджечь. Люди в камуфляже защищали коммунальную технику, с помощью которой неизвестные пытались демонтировать арку на въезде, после чего зашли в полицейский автобус. Предприниматели оцепили транспортное средство.
© Фото : Нацполиция УкраиныБеспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове
Беспорядки на рынке Барабашово в Харькове
© Фото : Нацполиция Украины
Беспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове
Пока известно о четырех пострадавших, сообщил "Общественному" директор центра медпомощи Виктор Забашта. "Двое с ожогами глаз, еще двое - с ожогами рук и ног (по их словам, от взрыва светошумовой гранаты) - двух последних доставляют в больницу неотложной помощи", - сказал директор.
По сообщению харьковского правозащитника Андрея Ильгова, в ходе столкновений одной девушке попали камнем в глаз, а вторая получила сильное отравление газом.
Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, такие действия недопустимы для цивилизованного города. Он сказал, что в пятницу планирует поездку в Киев, где будет обсуждать данную ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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