На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины

"Сегодня на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранным агентством. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ. На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и управление превентивной деятельности, координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке", - сообщили в полиции.

По информации местного телеканала "АТН", на предпринимателей на въезде ТРЦ "Барабашово", где начались работы по строительству дороги, напали около 50 человек. Из видео с места событий следует, что нападавшие имели при себе гранаты, ножи, газовые баллончики и пистолеты, предположительно, травматические.

По данным новостного ресурса "Общественное" , неизвестные приехали с целью демонтажа объектов на рынке. Среди этих объектов - арка на въезде. По словам пресс-секретаря ТЦ "Барабашово" Сергея Зайцева, арку пытались поджечь. Люди в камуфляже защищали коммунальную технику, с помощью которой неизвестные пытались демонтировать арку на въезде, после чего зашли в полицейский автобус. Предприниматели оцепили транспортное средство.

© Фото : Нацполиция Украины Беспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове © Фото : Нацполиция Украины Беспорядки на рынке "Барабашово" в Харькове

Пока известно о четырех пострадавших, сообщил "Общественному" директор центра медпомощи Виктор Забашта. "Двое с ожогами глаз, еще двое - с ожогами рук и ног (по их словам, от взрыва светошумовой гранаты) - двух последних доставляют в больницу неотложной помощи", - сказал директор.

По сообщению харьковского правозащитника Андрея Ильгова, в ходе столкновений одной девушке попали камнем в глаз, а вторая получила сильное отравление газом.