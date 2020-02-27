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Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов
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РИА Новости

Президент Монголии подарил Китаю 30 тысяч баранов

15:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент Монголии Халтмаагийн Баттулга
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов.
Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в Китае. После переговоров, которые состоялись в четверг в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.
Видео с церемонии опубликовали китайские СМИ.
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Халтмаагийн БаттулгаСи ЦзиньпинКитайМонголияВ мире
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