Власти согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге

"Согласована акция в формате пикетирования у Соловецкого камня в субботу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении административного иска, поданного организаторами демонстрации памяти убитого политика Бориса Немцова к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, требовавших согласовать демонстрацию 29 февраля.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.