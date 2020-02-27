Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:58+0300
https://ria.ru/20200227/1565281551.html
Власти согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565268350_0:218:3072:1946_1036x0_80_0_0_24a6a835d9fc517c71c5dbd73b8e0714.jpg
РИА Новости

Власти согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге

14:58 27.02.2020
265
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга согласовал пикет памяти Бориса Немцова в субботу, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Согласована акция в формате пикетирования у Соловецкого камня в субботу", - сказал собеседник агентства.
Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении административного иска, поданного организаторами демонстрации памяти убитого политика Бориса Немцова к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности, требовавших согласовать демонстрацию 29 февраля.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Прага
Вчера, 12:59
В Кремле оценили появление сквера имени Немцова в Праге
30001421
Обсудить 4
Убийство Бориса НемцоваБорис НемцовСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Москвичи приходят почтить память Немцова
Украинская военная техника на Донбассе
Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело об убийстве на фоне признаний фигуранта дела "Сети"*
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД оценили намерение США и талибов подписать соглашение
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Румынская церковь призвала готовиться к Всеправославному собору
Статуя Фемиды в суде
Суд не удовлетворил иск организаторов марша памяти Немцова
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
ЕЭК предложила лидерам ЕАЭС одномоментно отменить все барьеры
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Патриарх Константинопольский Варфоломей
РПЦ предложила установить "соборный контроль" за Константинополем
Здание правительства России
Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов
Борис Немцов
Рыжков поделился воспоминаниями о Немцове
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
"Коммерсант": экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
Кандидат на пост главы немецкого ХДС призвал к сближению с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили развитие ситуации в сирийском Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния