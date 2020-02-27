В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке для личных и семейных нужд легкового автомобиля, произведённого на территории РФ, в размере 10% от суммы фактически произведенных расходов на его приобретение, если сумма таких расходов не превышает 1 миллион рублей.

"Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране", - считают разработчики. Эти меры, по их мнению, "также имеют важное социальное значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку недорогого автомобиля средств населения и, прежде всего, людей с невысокими доходами".

НДФЛ является федеральным налогом, поступления от которого зачисляются в региональные и местные бюджеты. "Для уменьшения негативного эффекта от выпадения некоторой части доходов субъектов РФ и муниципальных образований предлагается вводить в действие принимаемый закон в следующем бюджетном году. Для этой же цели определён относительно небольшой размер налогового вычета, не превышающий 100 тысяч рублей", - подчеркивают разработчики. Они полагают, что, что положительный экономический эффект от стимулирующих рынок мер позволит со временем компенсировать незначительное снижение ожидаемых бюджетных доходов по НДФЛ.