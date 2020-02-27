В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке для личных и семейных нужд легкового автомобиля, произведённого на территории РФ, в размере 10% от суммы фактически произведенных расходов на его приобретение, если сумма таких расходов не превышает 1 миллион рублей.
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"Предлагаемые законопроектом меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране", - считают разработчики. Эти меры, по их мнению, "также имеют важное социальное значение, поскольку позволяют сохранить часть вложенных в покупку недорогого автомобиля средств населения и, прежде всего, людей с невысокими доходами".
НДФЛ является федеральным налогом, поступления от которого зачисляются в региональные и местные бюджеты. "Для уменьшения негативного эффекта от выпадения некоторой части доходов субъектов РФ и муниципальных образований предлагается вводить в действие принимаемый закон в следующем бюджетном году. Для этой же цели определён относительно небольшой размер налогового вычета, не превышающий 100 тысяч рублей", - подчеркивают разработчики. Они полагают, что, что положительный экономический эффект от стимулирующих рынок мер позволит со временем компенсировать незначительное снижение ожидаемых бюджетных доходов по НДФЛ.
Правительство РФ не поддерживает законопроект, полагая, что решение задачи по стимулированию спроса и развитию рынка легковых автомобилей российского производства за счет расширения перечня предоставляемых вычетов по НДФЛ, имеющих социальный характер, "не является обоснованным". Кроме того, основами госполитики регионального развития РФ на период до 2025 года, утвержденными президентом РФ в январе 2017 года, в качестве одной из приоритетных задач определено поэтапное упразднение установленных на федеральном уровне льгот по федеральным налогам, часть которых зачисляется в региональные или местные бюджеты, напоминает кабмин.