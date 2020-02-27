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Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса
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РИА Новости

Украинская партия "Голос" представила план по возвращению Донбасса

14:51 27.02.2020
3917
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Украинская партия "Голос" в четверг презентовала план по возвращению Донбасса, который предусматривает создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, сообщил один из лидеров партии, депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
В партии считают, что минские соглашения по Донбассу не решают главного - прекращения кровопролития, установления мира. Именно поэтому "Голос" предложил проект плана о реинтеграции Донбасса, созданного при участии независимых экспертов, волонтеров, специалистов по международным отношениям.
По словам Рахманина, план состоит из семи шагов, которые имеют конкретные меры и сроки их реализации. В частности, первый пункт плана – это долгосрочное прекращение огня, которое должно длиться не менее полугода.
"Для того, чтобы прекратить войну, не достаточно просто прекратить стрелять… Мы настаиваем на том, чтобы было долгосрочное прекращение огня на всей линии фронта на протяжении шести месяцев – это условие для любых дальнейших шагов. Украина ничего не должна дальше делать, пока мы не убедимся в способности другой стороны придерживаться этого базового условия", - сказал политик, презентуя план. По его словам, вторым этапом является создание 2,5 километровой демилитаризованной зоны, где будет работать международная полицейская миссия. Третий этап – начало разоружения, в частности, вывод или ликвидация тяжелого вооружения.
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"После этого можно будет договариваться об управлении оккупированными территориями на переходной период. Речь идет о создании временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ. Параллельно – полное разминирование", - сказал Рахманин. По его словам, после полного вывода военного персонала должны быть "демонтированы квазигосударственные институции оккупационного режима, а власть и контроль за границей переданы временным международным администрациям". Позже они передадут полномочия украинским временным администрациям, и только не менее чем через год после возвращения неподконтрольных Киеву территорий должны состоятся местные выборы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Верховная Рада УкраиныСергей РахманинСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Популярные комментарии
Хох лы говорят, что пообещаем все, чтобы войти в Донбасс, а потом всех перевешаем
27 февраля, 14:53
Ю.Юрий .
2100000
при участии независимых экспертов, волонтеров, специалистов по международным отношениям. Смешные они, в первую очередь надо согласовывать с ДНР и ЛНР.
27 февраля, 14:55
ЯКЯков Кед
1900000
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