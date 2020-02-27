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Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ
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РИА Новости

Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ

14:39 27.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных артобстрелов территории республики.
"С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории республики с использованием запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что согласно данным Народной милиции, командование Операции объединенных сил (ООС) активно привлекает в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов, направленных на обвинение республик в нарушении режима прекращения огня. По данным ведомства, журналисты уже прибыли к линии соприкосновения в подконтрольные Киеву Золотое, Орехово и Светлодарск.
"В этой связи мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население", - заявил Филипоненко.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
26 февраля, 08:26
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
По его словам, в подконтрольном Киеву населенном пункте Новоахтырка в Донбассе украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс 9К330 "Тор".
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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