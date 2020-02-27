Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных артобстрелов территории республики.

"С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории республики с использованием запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии", - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что согласно данным Народной милиции, командование Операции объединенных сил (ООС) активно привлекает в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов, направленных на обвинение республик в нарушении режима прекращения огня. По данным ведомства, журналисты уже прибыли к линии соприкосновения в подконтрольные Киеву Золотое, Орехово и Светлодарск.

"В этой связи мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население", - заявил Филипоненко.