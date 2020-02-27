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Суд рассмотрит жалобу на арест главы фирмы в сфере IT Литреева
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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу на арест главы фирмы в сфере IT Литреева

14:36 27.02.2020
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© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RUАлександр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на арест руководителя компании в сфере кибербезопасности Security Vee Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков, сообщает облсуд в четверг.
"Завтра, 28 февраля, в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на арест Александра Литреева", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
15 февраля, 11:52
Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
Ранее адвокат Литреева Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости, что мужчина был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем, незначительный. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева до 22 апреля.
Литреев является сооснователем и руководителем компании в сфере кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах "Красная кнопка".
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Вчера, 09:54
Сколько миллионов надо посадить, чтобы победить наркотики
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ЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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