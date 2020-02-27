Суд рассмотрит жалобу на арест главы фирмы в сфере IT Литреева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на арест руководителя компании в сфере кибербезопасности Security Vee Свердловский областной суд в пятницу рассмотрит апелляционную жалобу на арест руководителя компании в сфере кибербезопасности Security Vee Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков, сообщает облсуд в четверг.

"Завтра, 28 февраля, в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на арест Александра Литреева", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Литреева Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости, что мужчина был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем, незначительный. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева до 22 апреля.