Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции

"Здесь не предусмотрено. Это уникальная общественно-политическая акция, международных договоров по ней никаких не предусмотрено. Если кто-то захочет из экспертов зарубежных приехать и посмотреть, пожалуйста, мы все покажем. Но поскольку нет этой процедуры, нет договоров по международному наблюдению именно за этой процедурой, то у нас просто нет правовой базы для этого", - сказала Памфилова журналистам.