Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международное наблюдение на голосовании по поправкам в конституцию не предусмотрено законодательством, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Здесь не предусмотрено. Это уникальная общественно-политическая акция, международных договоров по ней никаких не предусмотрено. Если кто-то захочет из экспертов зарубежных приехать и посмотреть, пожалуйста, мы все покажем. Но поскольку нет этой процедуры, нет договоров по международному наблюдению именно за этой процедурой, то у нас просто нет правовой базы для этого", - сказала Памфилова журналистам.
"А так, мы всех готовы, кто будет заинтересован, подчеркну, не как международные наблюдатели, а как зарубежные эксперты, пожалуйста, пусть приезжают", - добавила она.