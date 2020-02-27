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Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции
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РИА Новости

Памфилова рассказала о наблюдении на голосовании по Конституции

14:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международное наблюдение на голосовании по поправкам в конституцию не предусмотрено законодательством, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Здесь не предусмотрено. Это уникальная общественно-политическая акция, международных договоров по ней никаких не предусмотрено. Если кто-то захочет из экспертов зарубежных приехать и посмотреть, пожалуйста, мы все покажем. Но поскольку нет этой процедуры, нет договоров по международному наблюдению именно за этой процедурой, то у нас просто нет правовой базы для этого", - сказала Памфилова журналистам.
"А так, мы всех готовы, кто будет заинтересован, подчеркну, не как международные наблюдатели, а как зарубежные эксперты, пожалуйста, пусть приезжают", - добавила она.
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