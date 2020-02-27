МСП Банк зафиксировал рекордный рост выдачи кредитов МСБ в 2019 году

"По итогам 2019 года банк отмечает рекордный рост объема выдач заемного финансирования субъектам МСП (на 70,9%, до 84 миллиардов рублей). Кредитный портфель банка также увеличился на 1.01.2020 по сравнению с предыдущим периодом на 142%", - рассказали в банке.