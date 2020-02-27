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МСП Банк зафиксировал рекордный рост выдачи кредитов МСБ в 2019 году
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РИА Новости

МСП Банк зафиксировал рекордный рост выдачи кредитов МСБ в 2019 году

14:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МСП Банк, оказывающий кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам 2019 года зафиксировал рекордный рост объёма выдачи кредитов МСБ - почти на 71%, до 84 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"По итогам 2019 года банк отмечает рекордный рост объема выдач заемного финансирования субъектам МСП (на 70,9%, до 84 миллиардов рублей). Кредитный портфель банка также увеличился на 1.01.2020 по сравнению с предыдущим периодом на 142%", - рассказали в банке.
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Среди причин рекордного роста портфеля банк назвал наращивание мер господдержки МСБ, в том числе расширение программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ (программа 8,5%), программу гарантийной поддержки Корпорации МСП, а также реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"МСП Банк" был учреждён в 1999 году. Он является 100%-ой дочкой Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). Согласно данным рейтинга РИА Новости, "МСП банк" на 1 января занимал в российской банковской системе 55-е место с активами в размере 135,6 миллиарда рублей.
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