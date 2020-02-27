Суд оставил в СИЗО бывшего сенатора Арашукова и его отца

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг признал законным продление ареста бывшему сенатору Первый апелляционный суд в четверг признал законным продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову , обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю , которому вменяются миллиардные хищения, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"Суд признал законным постановление Мосгорсуда", - сказал собеседник агентства.

Месяц назад Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей Рауфу и Раулю Арашуковым и Николаю Романову (бывший замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь"). Срок предварительного следствия был продлен до 24 апреля.

Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.

В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.