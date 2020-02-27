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Суд оставил в СИЗО бывшего сенатора Арашукова и его отца
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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО бывшего сенатора Арашукова и его отца

14:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг признал законным продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, и его отцу Раулю, которому вменяются миллиардные хищения, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Суд признал законным постановление Мосгорсуда", - сказал собеседник агентства.
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Месяц назад Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей Рауфу и Раулю Арашуковым и Николаю Романову (бывший замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь"). Срок предварительного следствия был продлен до 24 апреля.
Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе находятся в розыске.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковОбщество
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