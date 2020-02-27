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https://ria.ru/20200227/1565279846.html
Адвокат сообщил, что грозит экс-полицейским, будившим мужчину шокером
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РИА Новости

Адвокат сообщил, что грозит экс-полицейским, будившим мужчину шокером

14:29 27.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бывшим полицейским, которые попытались "разбудить" спящего пассажира такси электрошокером, грозит от трех до десяти лет заключения, сообщил РИА Новости старший партнёр адвокатского бюро "Бишенов и Партнёры" Дмитрий Косенко.
О резонансной истории, которая произошла на прошлой неделе, стало известно в четверг во время депутатских слушаний в городской думе Иркутска. По информации депутата Александра Квасова, которого цитируют местные СМИ, 24-летний мужчина уснул в такси. Прибывшие на место полицейские, по словам депутата, решили разбудить его электрошокером, после удара током житель Иркутска скончался. Сейчас оба сотрудника уволены из органов и заключены в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий.
"Факт вопиющий и отчасти показательный, если судить об уровне профессиональной подготовки и адекватности сотрудников, обвиняемых в данном преступлении. Действующий сотрудник полиции, тем более патрульно-постовой службы, в обязательном порядке должен наизусть знать основания, пределы применения и использования специальных средств и оружия. В противном случае ни о какой профессиональной охране общественного порядка и предотвращении преступлений сотрудниками полиции говорить не приходится", - сказал Косенко.
По его словам, пока нет решения суда, утверждать о виновности обвиняемых преждевременно. Необходимо тщательное и непредвзятое расследование, считает адвокат.
"Вместе с тем, если вина полицейских будет доказана, то по пунктам "б" и "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ им может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавил он.
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