Адвокат сообщил, что грозит экс-полицейским, будившим мужчину шокером

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бывшим полицейским, которые попытались "разбудить" спящего пассажира такси электрошокером, грозит от трех до десяти лет заключения, сообщил РИА Новости старший партнёр адвокатского бюро "Бишенов и Партнёры" Дмитрий Косенко.

О резонансной истории, которая произошла на прошлой неделе, стало известно в четверг во время депутатских слушаний в городской думе Иркутска . По информации депутата Александра Квасова, которого цитируют местные СМИ, 24-летний мужчина уснул в такси. Прибывшие на место полицейские, по словам депутата, решили разбудить его электрошокером, после удара током житель Иркутска скончался. Сейчас оба сотрудника уволены из органов и заключены в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий.

"Факт вопиющий и отчасти показательный, если судить об уровне профессиональной подготовки и адекватности сотрудников, обвиняемых в данном преступлении. Действующий сотрудник полиции, тем более патрульно-постовой службы, в обязательном порядке должен наизусть знать основания, пределы применения и использования специальных средств и оружия. В противном случае ни о какой профессиональной охране общественного порядка и предотвращении преступлений сотрудниками полиции говорить не приходится", - сказал Косенко.

По его словам, пока нет решения суда, утверждать о виновности обвиняемых преждевременно. Необходимо тщательное и непредвзятое расследование, считает адвокат.