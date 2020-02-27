В Казахстане задержали еще одного подозреваемого в краже оружия

АЛМА-АТА, 27 фев – РИА Новости. Следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и комитета национальной безопасности (КНБ) Следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части на юге страны, сообщила пресс-служба МВД.

Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что 20 февраля в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге республики младший сержант контрактной службы Абылай Балгынбай, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части, похитив целый арсенал оружия. Вечером в тот же день стало известно, что беглец задержан в Алма-Ате. В последующие дни начались задержания его сообщников.

"Следственно-оперативная группа … задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части. Мужчина скрывался от полиции в Шымкенте в доме своего знакомого. У него изъяты два боевых пистолета Макарова и травматический пистолет, похищенные из воинской части", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители добавили, что ранее оперативники задержали еще троих друзей военнослужащего, которые приобрели у сержанта огнестрельное оружие. "После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие - 29 автоматов Калашникова, 28 пистолетов Макарова, травматический пистолет, а также два штык-ножа.

"На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что угрозы использования оружия в преступных целях больше нет. В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Абылая Балгынбай", - сообщает пресс-служба.

Военно-следственное управление следственного департамента МВД продолжает досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 291 - "Хищение оружия" и 453 - Халатность".