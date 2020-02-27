Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:30+0300
https://ria.ru/20200227/1565279669.html
В Казахстане задержали еще одного подозреваемого в краже оружия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_12c58937292b423a4114f8267549c71f.jpg
РИА Новости

В Казахстане задержали еще одного подозреваемого в краже оружия

14:30 27.02.2020
142
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
АЛМА-АТА, 27 фев – РИА Новости. Следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части на юге страны, сообщила пресс-служба МВД.
Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что 20 февраля в одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента на юге республики младший сержант контрактной службы Абылай Балгынбай, находясь в дежурстве по роте, самовольно покинул расположение части, похитив целый арсенал оружия. Вечером в тот же день стало известно, что беглец задержан в Алма-Ате. В последующие дни начались задержания его сообщников.
"Следственно-оперативная группа … задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части. Мужчина скрывался от полиции в Шымкенте в доме своего знакомого. У него изъяты два боевых пистолета Макарова и травматический пистолет, похищенные из воинской части", - говорится в сообщении пресс-службы.
Правоохранители добавили, что ранее оперативники задержали еще троих друзей военнослужащего, которые приобрели у сержанта огнестрельное оружие. "После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области", - отмечается в сообщении.
Сотрудник полиции
29 марта 2019, 09:46
Сбежавший с оружием из части в Тверской области контрактник найден мертвым
По данным МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие - 29 автоматов Калашникова, 28 пистолетов Макарова, травматический пистолет, а также два штык-ножа.
"На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что угрозы использования оружия в преступных целях больше нет. В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских – соучастников Абылая Балгынбай", - сообщает пресс-служба.
Военно-следственное управление следственного департамента МВД продолжает досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 291 - "Хищение оружия" и 453 - Халатность".

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>

Солдат-срочник Сергей Малькин
7 июня 2018, 08:00
"Непонятно, от кого бегает". Из части в Подмосковье загадочно исчез дембель
400000
Обсудить 0
Министерство обороны КазахстанаШымкентКазахстанВ мире
Рекомендуем
Тест для выявления коронавируса
Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
Автомобиль Следственного комитета РФ
Адвокат сообщил, что грозит экс-полицейским, будившим мужчину шокером
Колумбия
Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
Турция
Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
В США возмутились интервью жены Берни Сандерса RT
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело об убийстве на фоне признаний фигуранта дела "Сети"*
Статуя Фемиды
Бывший вице-премьер Словакии получил 19 лет тюрьмы за мошенничество
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Курганской области получил девять лет по делу о терроризме
Президент России Владимир Путин
Соседка рассказала о родителях мальчика, попросившего Путина о помощи
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генштаба рассказал французскому коллеге о претензиях к НАТО
Вид Анкары
Турция за четыре месяца депортировала 253 подозреваемых в терроризме
Полиция Таиланда
СМИ: в Бангкоке мужчина избил жену после четырех попыток ее застрелить
Судно Duncan Island в порту Калуннборг в Дании
В Дании отпустили задержанных российских моряков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Жээнбеков рассказал, как воспринял отставку Медведева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния