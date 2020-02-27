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Республика Адыгея
2020-02-27T14:16+0300
https://ria.ru/20200227/1565279161.html
Глава Адыгеи призвал чаще спрашивать людей, на что тратить бюджет
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РИА Новости

Глава Адыгеи призвал чаще спрашивать людей, на что тратить бюджет

14:16 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал местные власти при решении вопросов благоустройства использовать механизм инициативного бюджетирования и чаще спрашивать людей, на какие объекты направлять деньги муниципалитета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие в работе сессии совета Тахтамукайского района, на котором слушались итоги годовой работы руководства муниципалитета.
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По итогам обсуждения глава Адыгеи подчеркнул, что местным властям следует максимально использовать географическое положение района, через который проходит ряд автомобильных и железнодорожных путей, для привлечения инвестиций, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кумпилов поставил перед ними задачи в социальной сфере, в том числе в части обеспечения готовности пищеблоков всех школ для перехода на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.
"Прошу также всегда учитывать одно из главных условий при проведении работ по благоустройству территорий – участие самих жителей. Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе сессии.
Глава республики также поручил ускорить создание инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, и обратил внимание муниципальных властей на вопросы ремонта автодорог местного значения, информирует его пресс-служба.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяОбщество
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