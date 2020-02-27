Глава Адыгеи призвал чаще спрашивать людей, на что тратить бюджет

"Прошу также всегда учитывать одно из главных условий при проведении работ по благоустройству территорий – участие самих жителей. Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе сессии.