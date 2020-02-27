Глава Адыгеи призвал чаще спрашивать людей, на что тратить бюджет

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал местные власти при решении вопросов благоустройства использовать механизм инициативного бюджетирования и чаще спрашивать людей, на какие объекты направлять деньги муниципалитета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие в работе сессии совета Тахтамукайского района, на котором слушались итоги годовой работы руководства муниципалитета.
По итогам обсуждения глава Адыгеи подчеркнул, что местным властям следует максимально использовать географическое положение района, через который проходит ряд автомобильных и железнодорожных путей, для привлечения инвестиций, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кумпилов поставил перед ними задачи в социальной сфере, в том числе в части обеспечения готовности пищеблоков всех школ для перехода на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.
"Прошу также всегда учитывать одно из главных условий при проведении работ по благоустройству территорий – участие самих жителей. Активнее внедряйте механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные им в ходе сессии.
Глава республики также поручил ускорить создание инфраструктуры для земельных участков, которые предоставляются многодетным семьям, и обратил внимание муниципальных властей на вопросы ремонта автодорог местного значения, информирует его пресс-служба.
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