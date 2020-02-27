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Премьер Хорватии призвал граждан не паниковать из-за коронавируса
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РИА Новости

Премьер Хорватии призвал граждан не паниковать из-за коронавируса

14:13 27.02.2020
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© AP Photo / Darko BandicКлиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович после подтверждения трех случаев заболевания коронавирусом в стране призвал граждан Хорватии не паниковать и не делать запасов.
Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович в среду сообщил о третьем заболевшем коронавирусом в республике. На заседании правительства в четверг премьер Пленкович посвятил мерам по борьбе с массовым заражением особое внимание.
"Хорватия ситуацию с коронавирусом приняла к вниманию вовремя, ситуация с общественным здоровьем под контролем, поэтому действительно нет причин для паники, закупки припасов или нерационального поведения", - приводит заявление Пленковича Twitter правительства.
"Подготовку профилактики распространения коронавируса мы начали в правильный момент, меры принимаем в соответствии с актуальной ситуацией и положением на местах. Обмениваемся информацией с другими государствами", - заявил на заседании кабмина глава хорватского минздрава Вили Берош.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил в среду, что правительство запускает специальный сайт для профилактики коронавируса и информирования граждан. Он уточнил, что граждан, зараженных коронавирусом, в Сербии нет. Первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич в среду и четверг находится с визитом в Пекине, где выразил поддержку властям и народу КНР, которые, по его словам, "находятся на рубеже защиту всего мира от коронавируса".
Премьер-министр Албании Эди Рама ранее призвал политиков и граждан не распространять панику из-за коронавируса, по данным властей в стране нет ни одного зараженного. МИД Сербии сообщал, что двое граждан страны, члены команды круизного лайнера Diamond Princess, также больны коронавирусом и проходят лечение в Японии.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ПленковичХорватияВ мире
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