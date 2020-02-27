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Аптеки Тбилиси сообщили о дефиците масок и антибактериальных жидкостей
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РИА Новости

Аптеки Тбилиси сообщили о дефиците масок и антибактериальных жидкостей

14:06 27.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 27 фев – РИА Новости. Аптеки в Тбилиси исчерпали запасы хирургических масок и антибактериальных жидкостей, сообщили РИА Новости фармацевты.
Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.
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"Масок, к сожалению, больше нет во всей сети нашей аптеки. Вчера ночью, после заявления о коронавирусе, тут выстроилась очередь. Вместе с масками в буквальном смысле забрали все антибактериальные жидкости, которые были в наличии", - заявила фармацевт аптеки PSP.
В сетевой аптеке GPC заявили, что жители столицы скупают маски уже давно. "Не только вчера, но и на протяжении всего месяца маски, антибактериальные жидкости и салфетки пользуются большим спросом. В Минздраве заявили, что на днях поступит новая партия, так что подождем", - заявили в аптеке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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