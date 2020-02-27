Аптеки Тбилиси сообщили о дефиците масок и антибактериальных жидкостей

ТБИЛИСИ, 27 фев – РИА Новости. Аптеки в Аптеки в Тбилиси исчерпали запасы хирургических масок и антибактериальных жидкостей, сообщили РИА Новости фармацевты.

Минздрав Грузии в среду сообщил о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа, инфицированным стал 50-летний мужчина, который прибыл в Грузию из Азербайджана, а до этого находился в Иране. Сотрудники грузинского пограничного пункта на границе с Азербайджаном, первыми вступившие в контакт с мужчиной, отправлены на карантин. Власти Грузии приняли решение на ряду с авиасообщением ввести запрет и на сухопутное перемещение граждан из Ирана и из Грузии в Иран.

"Масок, к сожалению, больше нет во всей сети нашей аптеки. Вчера ночью, после заявления о коронавирусе, тут выстроилась очередь. Вместе с масками в буквальном смысле забрали все антибактериальные жидкости, которые были в наличии", - заявила фармацевт аптеки PSP.

В сетевой аптеке GPC заявили, что жители столицы скупают маски уже давно. "Не только вчера, но и на протяжении всего месяца маски, антибактериальные жидкости и салфетки пользуются большим спросом. В Минздраве заявили, что на днях поступит новая партия, так что подождем", - заявили в аптеке.