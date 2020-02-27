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Порядок вступления в силу поправок в Конституцию предложили доработать
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РИА Новости

Порядок вступления в силу поправок в Конституцию предложили доработать

14:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг отклонил поправку во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой все изменения в части полномочий президента и Госдумы должны вступать в силу после их переизбрания.
Автором поправки выступил депутат от КПРФ Алексей Куринный.
Депутат предлагает дополнить статью законопроекта положением, что "все изменения, предусмотренные настоящим законом, касающиеся изменения полномочий президента РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, вступают в действие с момента вступления в свои полномочия вновь избранного президента РФ и вновь избранной Государственной думы Федерального собрания РФ".
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