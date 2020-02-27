Порядок вступления в силу поправок в Конституцию предложили доработать

Депутат предлагает дополнить статью законопроекта положением, что "все изменения, предусмотренные настоящим законом, касающиеся изменения полномочий президента РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, вступают в действие с момента вступления в свои полномочия вновь избранного президента РФ и вновь избранной Государственной думы Федерального собрания РФ".