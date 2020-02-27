МСП Банк прогнозирует рост кредитования малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "МСП Банк" , оказывающий кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), прогнозирует, что рост кредитования МСБ продолжится в текущем году, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.

Как ранее сообщало рейтинговое агентство "Эксперт РА", в целом объём кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в России в 2019 году, вырос по сравнению с предыдущим годом на 15% - до 7,8 триллиона рублей.

"Мы планируем, что в 2020 году рост кредитования субъектов МСП продолжится, и ставим для себя прогнозный показатель выдачи кредитов малым и средним компаниям на уровне более 100 миллиардов рублей", - прокомментировали в "МСП Банке".

Банк впервые вошёл в рейтинг агентства "Эксперт РА" и занял 7-е место по объёму выданных кредитов. По данным агентства, "МСП Банк" выдал почти 83 миллиарда кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в прошлом году.