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МСП Банк прогнозирует рост кредитования малого и среднего бизнеса
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РИА Новости

МСП Банк прогнозирует рост кредитования малого и среднего бизнеса

13:57 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "МСП Банк", оказывающий кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), прогнозирует, что рост кредитования МСБ продолжится в текущем году, рассказали РИА Новости в пресс-службе банка.
Как ранее сообщало рейтинговое агентство "Эксперт РА", в целом объём кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в России в 2019 году, вырос по сравнению с предыдущим годом на 15% - до 7,8 триллиона рублей.
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"Мы планируем, что в 2020 году рост кредитования субъектов МСП продолжится, и ставим для себя прогнозный показатель выдачи кредитов малым и средним компаниям на уровне более 100 миллиардов рублей", - прокомментировали в "МСП Банке".
Банк впервые вошёл в рейтинг агентства "Эксперт РА" и занял 7-е место по объёму выданных кредитов. По данным агентства, "МСП Банк" выдал почти 83 миллиарда кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в прошлом году.
"МСП Банк" был учреждён в 1999 году. Он является 100%-ой дочкой Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). Согласно данным рейтинга РИА Новости, "МСП Банк" на 1 января занимал в российской банковской системе 55-е место с активами в размере 135,6 миллиарда рублей.
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