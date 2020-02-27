Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-27T14:17+0300
https://ria.ru/20200227/1565276986.html
В ЯНАО стартовала патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти"
https://cdn24.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_529257b8013d67ebe38fe2397f9b1adf.jpg
РИА Новости

В ЯНАО стартовала патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти"

13:34 27.02.2020 (обновлено: 14:17 27.02.2020)
33
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти", посвященная 75-й годовщине Победы, стартовала в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В торжественной церемонии запуска приняли участие губернатор Дмитрий Артюхов, ямальские ветераны, поисковики, кадеты школ Салехарда, волонтеры Победы и многие другие. Акция прошла в первой школе Салехарда, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова.
"Ямальское Знамя памяти" – это акция, которая родилась из масштабного проекта "Знамя Победы". Он стартовал в округе пять лет назад и за это время объединил десятки тысяч людей, из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и поселках региона, во многих городах России и 13 странах", - говорится в сообщении.
Новая патриотическая акция призвана объединить еще больше жителей Ямала. Тринадцать фрагментов стяга уже отправились в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на параде Победы 9 мая в Салехарде. Первые имена появились на знамени сегодня, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта "Знамя Победы" Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, награжденный медалью "За отвагу" и орденом Мужества, Рафаэль Тачетдинов.
Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка
21 февраля, 17:36
Подведены итоги Всероссийской акции "Родные языки народов России"
"Нет такой семьи в нашей отчизне, которой не коснулась бы эта война, поэтому наша главная задача, конечно же, сохранять память о тех годах нашей непростой истории. Нет более объединяющих начал у нас в стране, чем память о великой Победе. Сегодня мы начинаем новую акцию, в которую заложена очень правильная и добрая миссия: чтобы каждый ямалец мог вписать имя героя своей семьи, и потом в самый важный день – 9 мая – мы все торжественно пронесем это полотно ямальской памяти. Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте. Я искренне приглашаю всех ямальцев присоединиться к этой акции", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
Текущий год объявлен президентом России Годом памяти и славы. На Ямале пройдут более 170 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. Межрегиональный проект "Знамя Победы" и патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти" займут одно из центральных мест, добавляет пресс-служба.
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
26 февраля, 14:37
Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалСалехардРоссияОбщество
Рекомендуем
Город Вологда
"Народный бюджет" Вологодчины в этом году составит более 300 млн руб
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко
В Заксобрании Вологодчины предложили меры поддержки здравоохранения
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк вошел в топ-10 банков по объему кредитов субъектам МСП
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы
Новорожденные дети
В Ленобласти зафиксировано рекордное снижение смертности новорожденных
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
Более 1,8 тысячи жителей Подмосковья записали ролики о Героях войны
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле
Гендиректор ЮНЕСКО приедет в Москву на празднование годовщины Победы
Участники брифинга в Доме Российского исторического общества
Победителей конкурса "Уроки Победы" объявят в апреле
Знак газопровода
Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ
Полигон твердых бытовых отходов
Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова: дата проведения инвестфорума в Сочи пока не обсуждается
Омск
Омбудсмен рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
В офисе компании ПАО Россети
К 2021 году Верхневолжье консолидирует энергоресурсы с "Россетью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния