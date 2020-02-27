В ЯНАО стартовала патриотическая акция "Ямальское Знамя памяти"

"Ямальское Знамя памяти" – это акция, которая родилась из масштабного проекта "Знамя Победы". Он стартовал в округе пять лет назад и за это время объединил десятки тысяч людей, из межрегионального перерос в международный. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали во всех городах и поселках региона, во многих городах России и 13 странах", - говорится в сообщении.

Новая патриотическая акция призвана объединить еще больше жителей Ямала. Тринадцать фрагментов стяга уже отправились в специальных посылках в муниципалитеты. На них каждый желающий сможет вписать имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Затем фрагменты соединят в единое полотно, которое пронесут на параде Победы 9 мая в Салехарде. Первые имена появились на знамени сегодня, их вписали труженица тыла и дочь ветерана войны Дарья Аверина, губернатор округа Дмитрий Артюхов, координатор проекта "Знамя Победы" Дмитрий Жаромских, участник чеченской войны, награжденный медалью "За отвагу" и орденом Мужества, Рафаэль Тачетдинов.

"Нет такой семьи в нашей отчизне, которой не коснулась бы эта война, поэтому наша главная задача, конечно же, сохранять память о тех годах нашей непростой истории. Нет более объединяющих начал у нас в стране, чем память о великой Победе. Сегодня мы начинаем новую акцию, в которую заложена очень правильная и добрая миссия: чтобы каждый ямалец мог вписать имя героя своей семьи, и потом в самый важный день – 9 мая – мы все торжественно пронесем это полотно ямальской памяти. Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте. Я искренне приглашаю всех ямальцев присоединиться к этой акции", – приводятся в сообщении слова Артюхова.