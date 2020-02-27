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В ОНФ прокомментировали сообщения о слиянии с "Единой Россией"
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РИА Новости

В ОНФ прокомментировали сообщения о слиянии с "Единой Россией"

13:34 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадка проведения XV Съезда партии "Единая Россия"
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В ОНФ пошутили про объединение с "Единой Россией", сказав, что действительно планировали слияние, но с "Уральскими пельменями" и Яндекс.едой, однако сделка сорвалась
Ранее "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с ОНФ, и руководить новой структурой будут три сопредседателя. Дмитрий Медведев, по сообщению издания, не войдет в их число. Уточнялось, что в ближайшие месяцы ЕР и ОНФ проведут объединительный съезд, на котором поменяют устав и нынешнее название партии. Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов опроверг РИА Новости эту информацию, сказав, что в партии не обсуждались вопросы смены лидера и названия. Другой замсекретаря генсовета Ольга Баталина сообщила, что в ЕР также не обсуждается вопрос объединения с ОНФ и проведения внеочередного съезда.
Комментируя РИА Новости сообщение об объединении с ЕР, глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в шутку отметил, что Народный фронт действительно планировал коалицию - с телеграм-каналом "Незыгарь", "Медузой", Википедией, а также с "Уральскими пельменями" и Яндекс.Едой. По его словам, автор публикации "сорвал эту сделку".
"Наверное, потому что он не хочет работать в ОНФ", - заключил он.
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина
19 февраля, 16:38
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Сергей ПерминовУральские пельмениОльга БаталинаДмитрий МедведевОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияОбщество
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