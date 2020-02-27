В ОНФ прокомментировали сообщения о слиянии с "Единой Россией"

Комментируя РИА Новости сообщение об объединении с ЕР, глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов в шутку отметил, что Народный фронт действительно планировал коалицию - с телеграм-каналом "Незыгарь", "Медузой", Википедией, а также с "Уральскими пельменями" и Яндекс.Едой. По его словам, автор публикации "сорвал эту сделку".