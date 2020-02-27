Эксперт по коммуникации Аллан Пиз выступит на Лектории BBI

МОСКВА, 27 фев - Компания BBI. На На Лектории BBI 20 апреля выступит Аллан Пиз — самый востребованный в мире эксперт по коммуникации. Его книги о языке телодвижений, навыках самопрезентации и выстраивании профессиональных отношений переведены на 55 языков, изданы в 100 странах и разошлись общим тиражом более 27 000 000 копий.

На своей большой лекции Аллан Пиз расскажет как читать мысли людей по их жестам и продемонстрирует приемы языка телодвижений, которые помогут сделать ваши коммуникации выразительными и добиться цели в переговорах.

Лекция Аллана Пиза пройдет в рамках Лектория BBI — это большой полнодневный бизнес -лекторий, состоящий из 4 лекций выдающихся специалистов в области психологии, менеджмента, маркетинга и риторики. В течение дня со своими лекциями также выступят: Питер Вестербака, Карстен Бредемайер и Роберт Киган.

Билет дает право на посещение всех 4 лекций. Спикеры будут выступать параллельно в двух аудиториях в течение двух сеансов, а участники получат 30-дневный доступ к онлайн-записям всех 4 лекций. Можно будет свободно переходить из аудитории в аудиторию в течение дня.