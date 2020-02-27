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Патрушев призвал противодействовать фальсификации истории
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РИА Новости

Патрушев призвал противодействовать фальсификации истории

13:22 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 фев - РИА Новости. Руководству регионов Северо-Кавказского федерального округа РФ в преддверии 75-летия Победы следует уделить особое внимание противодействию попыткам фальсификации истории, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"На фоне усиления правоохранительной работы следует отметить активизацию в округе работы, направленной на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО во Владикавказе.
"В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне такая работа крайне важна. Просил бы руководителей регионов уделить особое внимание пропагандистской работе по освещению героизма нашего многонационального народа в борьбе с фашистскими захватчиками, а также по противодействию фальсификации исторических фактов", - добавил секретарь Совбеза.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Северо-Кавказский ФОВладикавказНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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