Патрушев призвал противодействовать фальсификации истории

"На фоне усиления правоохранительной работы следует отметить активизацию в округе работы, направленной на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в СКФО во Владикавказе.