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Ленинградская область
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В Ленобласти в 2020 году появится 23 новых образовательных центра
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РИА Новости

В Ленобласти в 2020 году появится 23 новых образовательных центра

13:19 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. В Ленинградской области в 2020 году будут созданы 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", отремонтированы и оснащены 14 спортивных залов в сельских школах, а также заработают мобильный "кванториум" и IT-куб на базе Киришского политехнического техникума, сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в 2019 году были полностью выполнены все поставленные федеральным центром задачи по созданию в регионе новых возможностей для дополнительного образования: открыты два детских технопарка "Кванториум", региональный модельный центр дополнительного образования и сеть муниципальных модельных центров.
Что касается текущего года, то в Ленинградской области будут созданы 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – "Точки роста", отремонтированы и оснащены 14 спортивных залов в школах сельской местности. Также должен заработать мобильный "кванториум" и создан IT-куб на базе Киришского политехнического техникума.
"За время реализации национальных проектов в сфере образования нам удалось добиться значительных успехов: от создания современной инфраструктуры и цифровизации образовательных организаций до подготовки и развития профессиональных управленческих и педагогических кадров. Эта работа будет продолжена. В комплексе она даст значительный рост качества образования, которое получают юные жители Ленинградской области", — добавил Дрозденко.
Он также отметил, что в 2020 году продолжается строительство семи детских садов и восьми школ, а также реновация 11 школ и четырех профессиональных учреждений.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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