В Ленобласти в 2020 году появится 23 новых образовательных центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. В Ленинградской области в 2020 году будут созданы 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", отремонтированы и оснащены 14 спортивных залов в сельских школах, а также заработают мобильный "кванториум" и IT-куб на базе Киришского политехнического техникума, сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона В Ленинградской области в 2020 году будут созданы 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", отремонтированы и оснащены 14 спортивных залов в сельских школах, а также заработают мобильный "кванториум" и IT-куб на базе Киришского политехнического техникума, сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона Александр Дрозденко

По его словам, в 2019 году были полностью выполнены все поставленные федеральным центром задачи по созданию в регионе новых возможностей для дополнительного образования: открыты два детских технопарка "Кванториум", региональный модельный центр дополнительного образования и сеть муниципальных модельных центров.

Что касается текущего года, то в Ленинградской области будут созданы 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – "Точки роста", отремонтированы и оснащены 14 спортивных залов в школах сельской местности. Также должен заработать мобильный "кванториум" и создан IT-куб на базе Киришского политехнического техникума.

"За время реализации национальных проектов в сфере образования нам удалось добиться значительных успехов: от создания современной инфраструктуры и цифровизации образовательных организаций до подготовки и развития профессиональных управленческих и педагогических кадров. Эта работа будет продолжена. В комплексе она даст значительный рост качества образования, которое получают юные жители Ленинградской области", — добавил Дрозденко.