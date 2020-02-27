Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло до четырех

"Новый коронавирус был обнаружен у человека из кантона Женевы, а также у двоих человек из кантона Граубюнден. Первый заболевший прибыл из Милана несколько дней назад. Все трое были госпитализированы и изолированы. Их состояние здоровья хорошее. Таким образом, количество подтвержденных случаев вируса в Швейцарии составляет четыре", - говорится в заявлении.

Как отмечается, заболевший из кантона Женевы, у которого подтвердился новый коронавирус, несколько дней провел недалеко от Милана. Его поместили в отдельную палату в университетском госпитале в Женеве. Также были отдельно госпитализированы двое человек из кантона Граубюнден, у которых обнаружили COVID-19. Люди, которые находились в контакте с заболевшими, были предупреждены и также помещены в карантин. За ними будет вестись наблюдение в ближайшие две недели.