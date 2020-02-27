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В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование 22 апреля
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РИА Новости

В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование 22 апреля

13:02 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Кремле пока не видят каких-то оснований для возможной корректировки по голосованию по поправкам в Конституцию России, намеченному на 22 апреля, в связи с распространением коронавируса в ряде стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока я не вижу, что есть какие-то основания, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба. Мы вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации, поэтому тут какие-то предположения делать очень тяжело" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли ситуация с коронавирусом внести свои коррективы по голосованию.
Ранее в четверг парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКонституция РФГосдума РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
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