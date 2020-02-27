В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование 22 апреля

"Пока я не вижу, что есть какие-то основания, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба. Мы вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации, поэтому тут какие-то предположения делать очень тяжело" - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли ситуация с коронавирусом внести свои коррективы по голосованию.