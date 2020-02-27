Эксперт предложил готовить в колледжах прикладных бакалавров

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Средние специальные учебные заведения могли бы готовить студентов по направлениям прикладного бакалавриата с выдачей дипломов высшего образования, считает директор Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Дулинов.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов ЛДПР ) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову

По мнению Дулинова, системе среднего профобразования надо активно включаться в дискуссию о прикладном бакалавриате, которая сейчас разворачивается в системе высшего образования.

Эксперт считает, что могут быть разные подходы по разным направлениям подготовки, часть этих программ можно опустить на уровень среднего профессионального образования.

"Может быть, это простимулировало бы и колледжи, в том числе, оценить свой потенциал и свои возможности, нарушить иерархичность нашей системы образования и предоставить колледжам, которые могут это сделать, возможность реализовать программы прикладного бакалавриата, сохраняя их в статусе высшего образования", - заявил Дулинов в ходе круглого стола, посвященного актуальным вопросам развития среднего профобразования.