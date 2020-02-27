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Эксперт предложил готовить в колледжах прикладных бакалавров
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РИА Новости

Эксперт предложил готовить в колледжах прикладных бакалавров

13:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускники университета после церемонии вручения дипломов
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Средние специальные учебные заведения могли бы готовить студентов по направлениям прикладного бакалавриата с выдачей дипломов высшего образования, считает директор Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Дулинов.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести во всех российских вузах и колледжах прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.
По мнению Дулинова, системе среднего профобразования надо активно включаться в дискуссию о прикладном бакалавриате, которая сейчас разворачивается в системе высшего образования.
Эксперт считает, что могут быть разные подходы по разным направлениям подготовки, часть этих программ можно опустить на уровень среднего профессионального образования.
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"Может быть, это простимулировало бы и колледжи, в том числе, оценить свой потенциал и свои возможности, нарушить иерархичность нашей системы образования и предоставить колледжам, которые могут это сделать, возможность реализовать программы прикладного бакалавриата, сохраняя их в статусе высшего образования", - заявил Дулинов в ходе круглого стола, посвященного актуальным вопросам развития среднего профобразования.
Он также считает, что тогда "практикоориентированная подготовка педагогов-предметников в колледжах вышла бы на другой уровень".
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