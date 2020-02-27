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Кузнецова обсудила с главой Минтруда улучшение детских интернатов
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РИА Новости

Кузнецова обсудила с главой Минтруда улучшение детских интернатов

12:58 27.02.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обсудила с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым вопросы по защите детства, совершенствование детских домов-интернатов, а также меры для улучшения демографии, сообщили в пресс-службе уполномоченного.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обсудили актуальные вопросы в сфере защиты детства. В ходе встречи Анна Кузнецова акцентировала внимание на совершенствовании деятельности детских домов-интернатов", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в сообщении пресс-службы, ранее аппаратом уполномоченного по правам ребенка был проведен мониторинг деятельности этих учреждений, в результате которого были выявлены нарушения в сфере образования и медицинского обслуживания детей. Кроме того, Кузнецова и Котяков обсудили демографический пакет мер, в том числе вопрос предоставления семьям с детьми материнского капитала.
"В настоящее время Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при участии экспертов, в том числе аппарата уполномоченного, подготовлен комплекс мер по повышению эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, в целях качественного улучшения их жизни", - отмечается в сообщении.
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Антон КотяковАнна КузнецоваРоссияОбщество
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