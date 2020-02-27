Кузнецова обсудила с главой Минтруда улучшение детских интернатов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен Детский омбудсмен Анна Кузнецова обсудила с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым вопросы по защите детства, совершенствование детских домов-интернатов, а также меры для улучшения демографии, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков обсудили актуальные вопросы в сфере защиты детства. В ходе встречи Анна Кузнецова акцентировала внимание на совершенствовании деятельности детских домов-интернатов", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, ранее аппаратом уполномоченного по правам ребенка был проведен мониторинг деятельности этих учреждений, в результате которого были выявлены нарушения в сфере образования и медицинского обслуживания детей. Кроме того, Кузнецова и Котяков обсудили демографический пакет мер, в том числе вопрос предоставления семьям с детьми материнского капитала.