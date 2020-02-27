Песков: все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство РФ и получающие российскую пенсию, получат выплаты к 75-летию Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии, но и в странах СНГ.
Отвечая на утоняющий вопрос о том, получит ли ветеран эту выплату где бы он ни жил, Песков сказал: "Если он пенсию (российскую - ред.) получает, да".
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
22 февраля, 23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы