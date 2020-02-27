Песков: все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство РФ и получающие российскую пенсию, получат выплаты к 75-летию Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство РФ и получающие российскую пенсию, получат выплаты к 75-летию Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, коснутся ли выплаты тех, кто проживает не только в РФ или странах Балтии, но и в странах СНГ.

Отвечая на утоняющий вопрос о том, получит ли ветеран эту выплату где бы он ни жил, Песков сказал: "Если он пенсию (российскую - ред.) получает, да".

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.