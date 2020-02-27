В планах Путина пока нет поездки в Стамбул 5 марта, заявил Песков

Накануне Эрдоган вновь заявил, что его переговоры с Путиным по сирийскому Идлибу, с большой долей вероятности, пройдут 5 марта в Стамбуле.

"Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент", - сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, планируется ли на 5 марта поездка в Стамбул, он также ответил отрицательно.

"Нет. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы", - сказал Песков.