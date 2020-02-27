В планах Путина пока нет поездки в Стамбул 5 марта, заявил Песков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина поездки в Стамбул 5 марта и встречи там с президентом Турции Тайипом Эрдоганом пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне Эрдоган вновь заявил, что его переговоры с Путиным по сирийскому Идлибу, с большой долей вероятности, пройдут 5 марта в Стамбуле.
"Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, планируется ли на 5 марта поездка в Стамбул, он также ответил отрицательно.
"Нет. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы", - сказал Песков.
В то же время он подчеркнул, что "происходит общение на рабочем, на экспертном уровне России и Турции, в первую очередь для продолжения обсуждения кризиса вокруг Идлиба".
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