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У Кремля нет инициатив по увековечению памяти Немцова
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РИА Новости

У Кремля нет инициатив по увековечению памяти Немцова

12:33 27.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких инициатив по увековечению памяти Бориса Немцова в Кремле не было.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.
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"Насколько мне известно, каких-либо инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле нужным увековечить память Немцова. "Вы спросили - от Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было", - уточнил он.
Отвечая на вопрос о том, насколько считают в Кремле это преступление расследованным, Песков отметил, что не берется отвечать на этот вопрос, поскольку не знает всех деталей следствия. "Я просто не располагаю такой информацией", - добавил пресс-секретарь президента.
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