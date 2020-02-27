У Кремля нет инициатив по увековечению памяти Немцова

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких инициатив по увековечению памяти Бориса Немцова в Кремле не было.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.
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"Насколько мне известно, каких-либо инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле нужным увековечить память Немцова. "Вы спросили - от Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было", - уточнил он.
Отвечая на вопрос о том, насколько считают в Кремле это преступление расследованным, Песков отметил, что не берется отвечать на этот вопрос, поскольку не знает всех деталей следствия. "Я просто не располагаю такой информацией", - добавил пресс-секретарь президента.
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