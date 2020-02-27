У Кремля нет инициатив по увековечению памяти Немцова

"Насколько мне известно, каких-либо инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле нужным увековечить память Немцова. "Вы спросили - от Кремля каких-либо инициатив на этот счет не было", - уточнил он.