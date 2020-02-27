В России колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием на 30 специальностей, дублирующих те, которые входят в топ-50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий, заявил замминистра просвещения Средние специальные учебные заведения с 2021 года прекратят прием на 30 специальностей, дублирующих те, которые входят в топ-50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк

Выступая на круглом столе, посвящённом актуальным вопросам развития среднего профессионального образования, он отметил, что качество подготовки квалифицированных кадров зависит от того, по каким программам будут обучаться студенты.

"С 1 января 2021 года прекращается прием по 30 профессиям и специальностям, которые дублируют сегодня список топ-50, который был разработан в 2016 году", - заявил Басюк.

По его словам, за счет внедрения новых госстандартов среднего профессионального образования (СПО) обновлено содержание программ в соответствии со списком 50 наиболее востребованных новых и перспективных профессий.

Как отметил Басюк, в новых стандартах усилены требования к материальным и техническим ресурсам, обеспечивающим образовательный процесс.

Он добавил, что происходящая смена технологических укладов обуславливает уход с рынка труда невостребованных, узконаправленных профессий с большой долей ручного труда. По данным министерства, уже сейчас исключаются 96 невостребованных профессий и специальностей с нулевым приемом в течение пяти последних лет.