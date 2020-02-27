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Религия и мировоззрение
2020-02-27T12:15+0300
https://ria.ru/20200227/1565271946.html
Академик РАН призвал законом защитить права еще не рожденного ребенка
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228246_0:149:3071:1876_1036x0_80_0_0_033f3cb6887f20e9c0a418d496b30ebc.jpg
РИА Новости

Академик РАН призвал законом защитить права еще не рожденного ребенка

12:15 27.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкдание президиума Российской Академии наук в Москве
дание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жизнь еще не рожденного ребенка должен защищать закон, а аборты нужно вывести из услуг ОМС, поскольку "это не болезнь", заявил академик РАМН и РАН педиатр Александр Баранов на Гиппократовском медицинском форуме, сообщила пресс-служба форума.
"Нужен единый закон "Об охране здоровья детей", где было бы все прописано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, начиная с внутриутробного развития еще не рожденного ребенка и признания его фундаментальных прав на жизнь", - сказал Баранов.
По его словам, аборты нужно сделать платными.
"Считаю неправильным то, что аборты включены в обязательное медицинское страхование: это не болезнь. Аборты должны производиться, а лучше вообще не производиться, на платной основе. Средства нашего здравоохранения, которые тратятся на производство абортов, могли бы быть направлены на более нужные направления", - пояснил доктор.
Также выступающие на конгрессе выступили с критикой технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства. В частности, онколог Наталия Школяр подчеркнула связь гормональной терапии, которая применяется при ЭКО, с ростом онкологических заболеваний у матерей. Баранов в свою очередь заявил, что ЭКО – "не тот инструмент и путь, который может исправить демографическую ситуацию в стране", а суррогатное материнство "антигуманно и не соответствует идеям человечности".
В 2015 году Конгресс педиатров России поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, уточняют в пресс-службе.
Гиппократовский форум учрежден в 2017 году по инициативе Союза педиатров России и Всемирного русского народного собора, чтобы консолидировать участников медицинского сообщества, "кто словом и делом разделяет принципы медицинской этики, заложенные великим врачом Гиппократом".
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
18 февраля, 13:24
Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах
13010020
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Религия и мировоззрениеАлександр БарановНовости - Религия и мировоззрениеРоссийская академия наукООНРоссияОбщество
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