Академик РАН призвал законом защитить права еще не рожденного ребенка

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Жизнь еще не рожденного ребенка должен защищать закон, а аборты нужно вывести из услуг ОМС, поскольку "это не болезнь", заявил академик РАМН и РАН педиатр Александр Баранов на Гиппократовском медицинском форуме, сообщила пресс-служба форума.

"Нужен единый закон "Об охране здоровья детей", где было бы все прописано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, начиная с внутриутробного развития еще не рожденного ребенка и признания его фундаментальных прав на жизнь", - сказал Баранов.

По его словам, аборты нужно сделать платными.

"Считаю неправильным то, что аборты включены в обязательное медицинское страхование: это не болезнь. Аборты должны производиться, а лучше вообще не производиться, на платной основе. Средства нашего здравоохранения, которые тратятся на производство абортов, могли бы быть направлены на более нужные направления", - пояснил доктор.

Также выступающие на конгрессе выступили с критикой технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства. В частности, онколог Наталия Школяр подчеркнула связь гормональной терапии, которая применяется при ЭКО, с ростом онкологических заболеваний у матерей. Баранов в свою очередь заявил, что ЭКО – "не тот инструмент и путь, который может исправить демографическую ситуацию в стране", а суррогатное материнство "антигуманно и не соответствует идеям человечности".

В 2015 году Конгресс педиатров России поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, уточняют в пресс-службе.