Кубань увеличила дорожный фонд региона до 37,7 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Краснодарский край увеличил свой дорожный фонд в текущем году до 37,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев

"Мы увеличили дорожный фонд Краснодарского края в этом году до 37,7 миллиарда рублей. С 2015 года он вырос почти в 3 раза. Более 7 миллиардов рублей выделены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это огромные средства, которые позволят нам реализовать крупные дорожные проекты в муниципалитетах, прежде всего те, о которых говорят сами жители", - сказал губернатор.

По его словам, речь идет о реконструкции дороги Краснодар - Ейск на территории Тимашевского района. "Количество полос будет увеличено до четырех. Строительство обхода станицы Ленинградской, Тимашевска и еще одного очень важного для края проекта – Яблоновского моста. Мы намерены сдать его на год раньше срока – в 2024 году, а не в 2025 году", - добавил глава края.