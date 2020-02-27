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Краснодарский край
2020-02-27T12:10+0300
https://ria.ru/20200227/1565271702.html
Кубань увеличила дорожный фонд региона до 37,7 миллиарда рублей
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РИА Новости

Кубань увеличила дорожный фонд региона до 37,7 миллиарда рублей

12:10 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Краснодарский край увеличил свой дорожный фонд в текущем году до 37,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Мы увеличили дорожный фонд Краснодарского края в этом году до 37,7 миллиарда рублей. С 2015 года он вырос почти в 3 раза. Более 7 миллиардов рублей выделены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это огромные средства, которые позволят нам реализовать крупные дорожные проекты в муниципалитетах, прежде всего те, о которых говорят сами жители", - сказал губернатор.
По его словам, речь идет о реконструкции дороги Краснодар - Ейск на территории Тимашевского района. "Количество полос будет увеличено до четырех. Строительство обхода станицы Ленинградской, Тимашевска и еще одного очень важного для края проекта – Яблоновского моста. Мы намерены сдать его на год раньше срока – в 2024 году, а не в 2025 году", - добавил глава края.
Он также отметил, что регион начнет проектировать новую двухуровневую развязку на пересечении Московской и 40 лет Победы в Краснодаре. Кроме того, край продолжит и масштабный ремонт региональных и муниципальных дорог - в планах привести в порядок более 1300 километров.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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