ФАС проведет мониторинг цен на авиабилеты

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты в связи с ограничением воздушного сообщения с рядом стран из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях", - говорится в сообщении.

Россия на фоне вспышки в Китае нового коронавируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с этой страной. Тогда были прекращены все регулярные перелеты за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских перевозчиков. Остальные перешли на чартерный режим. С 14 февраля были прекращены и чартеры.

Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям потери из-за ограничения полетов в Китай в размере 1,6 миллиарда рублей. По заявлению главы Минтранса Евгения Дитриха, Минфин согласился с этой оценкой, однако сроков выплат пока нет.