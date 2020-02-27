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ФАС проведет мониторинг цен на авиабилеты
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РИА Новости

ФАС проведет мониторинг цен на авиабилеты

11:59 27.02.2020 (обновлено: 12:01 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты в связи с ограничением воздушного сообщения с рядом стран из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России будет проводить мониторинг цен на авиабилеты с тем, чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях", - говорится в сообщении.
Овощи
20 февраля, 13:03
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Россия на фоне вспышки в Китае нового коронавируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с этой страной. Тогда были прекращены все регулярные перелеты за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских перевозчиков. Остальные перешли на чартерный режим. С 14 февраля были прекращены и чартеры.
Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям потери из-за ограничения полетов в Китай в размере 1,6 миллиарда рублей. По заявлению главы Минтранса Евгения Дитриха, Минфин согласился с этой оценкой, однако сроков выплат пока нет.
С 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение России с Южной Кореей, кроме рейсов "Аэрофлота" и его дочерней компании "Аврора", сообщила 26 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАэрофлотТатьяна ГоликоваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Южная КореяШанхайГуанчжоуФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияЭкономика
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