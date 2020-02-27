Глава Ульяновска поручил усилить меры безопасности в школах

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Глава Глава Ульяновска Сергей Панчин поручил усилить меры безопасности в школах города после того, как подросток ранил ножом учительницу, сообщает в четверг пресс-служба горадминистрации.

Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК. Пострадавшая была прооперирована, в настоящее время она остается в реанимации.

"Глава города поручил директорам школ усилить меры безопасности и четко выполнять возложенные на них обязанности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 27 февраля в общеобразовательных организациях Ульяновска пройдут дополнительные проверки по обеспечению антитеррористической защищенности.

"Я уверен, что во главе каждой школы Ульяновска стоит мудрый, опытный руководитель, который в своей общеобразовательной организации обеспечивает весь необходимый комплекс мер безопасности, а также проводит все необходимые профилактические мероприятия для того, чтобы исключить возможность возникновения подобной ситуации", - цитирует Панчина пресс-служба.