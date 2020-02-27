Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко завязался, когда обсуждались преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Украинский эксперт попытался оправдать УПА* и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование Соловьева.
По словам Поклонской, Ковтуненко не имеет ничего общего с истинной Украиной.
"Это такие жалкие карьеристы-приспособленцы, которые первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам", — написала она в телеграм-канале.
13 октября 2018, 14:00АкцентыВ Европу – но по пути УПА*. У Украины обострилась "историческая шизофрения"Предатели, перешедшие на сторону Гитлера, были везде. И в СССР тоже. Но в памяти людей и в России, и в Европе они так и остались предателями. А в головах украинцев происходит что-то совершенно невообразимое.
Украинская повстранческая армия* (УПА*) — боевое крыло Организации украинских националистов*. В годы Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев, на ее счету множество преступлений, в том числе массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
20 февраля, 08:00Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов