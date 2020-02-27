Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T14:06+0300
https://ria.ru/20200227/1565269898.html
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565646_0:0:2620:1473_1036x0_80_0_0_78308dfe483e4662f3f2886442b8a707.jpg
РИА Новости

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

11:47 27.02.2020 (обновлено: 14:06 27.02.2020)
212644
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Конфликт между Соловьевым и Ковтуненко завязался, когда обсуждались преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны. Украинский эксперт попытался оправдать УПА* и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование Соловьева.
По словам Поклонской, Ковтуненко не имеет ничего общего с истинной Украиной.

"Это такие жалкие карьеристы-приспособленцы, которые первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам", — написала она в телеграм-канале.

Участники марша по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* в Киеве, Украина. 14 октября 2017
13 октября 2018, 14:00Акценты
В Европу – но по пути УПА*. У Украины обострилась "историческая шизофрения"Предатели, перешедшие на сторону Гитлера, были везде. И в СССР тоже. Но в памяти людей и в России, и в Европе они так и остались предателями. А в головах украинцев происходит что-то совершенно невообразимое.
Украинская повстранческая армия* (УПА*) — боевое крыло Организации украинских националистов*. В годы Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев, на ее счету множество преступлений, в том числе массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.
В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва осудила это решение, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призвала дать подобным действиям адекватную оценку на международном уровне.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
20 февраля, 08:00
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
74923315961725
Обсудить 40
Александр КовтуненкоВладимир Соловьев (телеведущий)Наталья ПоклонскаяГосдума РФВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бандеровский нацизм надо а уничтожать пока он еще в зародыше в рамках Украины
27 февраля, 11:59
Ю.Юрий .
3400005052247
Если запретить въезд, то в следующий раз будет не выгнать. А это очень нравится зрителям. Значит надо еще
27 февраля, 13:30
и.игорь .
15791118231
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Рады из студии
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА*
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
НК ЮКОС
РБК: суд в Гааге принял "крымский" аргумент в решении по делу ЮКОСа
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Члены экипажа подводной лодки ВМС США
Новейшая американская подлодка облезла после первого похода
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 29 человек
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
00:27Глава МИД Турции провел телефонный разговор с генсеком НАТО
00:24При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
Лента новостейМолния