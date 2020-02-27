Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

В Европу – но по пути УПА*. У Украины обострилась "историческая шизофрения" Предатели, перешедшие на сторону Гитлера, были везде. И в СССР тоже. Но в памяти людей и в России, и в Европе они так и остались предателями. А в головах украинцев происходит что-то совершенно невообразимое.