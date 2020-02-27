МСП Банк выдал кредит таганрогскому производителю рабочих перчаток

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МСП Банк совместно с . МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказали финансовую поддержку таганрогскому предприятию по производству специализированных рабочих перчаток, сообщает пресс-служба МСП Банка.

МСП Банк предоставил кредит ООО "Фабрика" на сумму 10 миллионов рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит предоставлен под гарантийное обеспечение Корпорации МСП.

Как отмечается, компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, в частности на приобретение материалов, сырья, компонентов и другого. При финансовой поддержке банка предприятие проведёт необходимые расчёты с партнёрами, удовлетворит растущий спрос на свои товары и обеспечит дальнейшее развитие производства и увеличение объёма выпуска рабочих и специализированных перчаток.