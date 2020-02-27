Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

На слушаниях в четверг сенатор напомнил, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года.

"С американской стороны поступают какие-то сигналы, но ясности они не вносят. Ситуацию (с продлением СНВ) можно охарактеризовать как тупиковую", - отметил законодатель.

Он не исключил, что это может быть "связано с общей линией, сложившейся в США по слому всей системы договоренностей по контролю над вооружениями".

Косачев также отметил, что правительство ежегодно готовит доклад о реализации СНВ, в апреле этого года сенаторы ожидают представление такого документа.

Одновременно сенатор считает излишне оптимистичными мнения о том, что договор можно будет исполнять и после истечения срока действия документа.

"В рамках дискуссии высказываются мнения, что и в отсутствие договора, после окончания его действия можно продолжать де-факто его соблюдать", - сказал парламентарий.

"С моей точки зрения это излишне оптимистичная оценка, абсолютно точно возникнет целый ряд дополнительных правовых и политических нюансов", - добавил он.

По мнению сенатора, в этом случае пришлось бы менять действующее российское законодательство, поскольку речь идет о допуске иностранных наблюдателей на места дислокации ракет. "Если не будет договора, у наблюдателей исчезает право на дипломатическую неприкосновенность, и такие инспекции вряд ли оказываются возможными", - сказал законодатель.

Говоря о политических аспектах, то, по его мнению, речь может идти о возможности в будущем участия в договоренностях третьих стран. При этом Косачев напомнил, что США уже указывали на необходимость участия в переговорах КНР, однако Китай уже заявил о неготовности к обсуждению этой темы.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.