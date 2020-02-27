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2020-02-27T12:17+0300
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Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ
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РИА Новости

Косачев оценил ситуацию вокруг продления ДСНВ

11:38 27.02.2020 (обновлено: 12:17 27.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) можно назвать тупиковой, неясная позиция США может быть связана с общей линией Вашингтона на слом всей системы договоренностей по контролю над вооружениями, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
На слушаниях в четверг сенатор напомнил, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года.
"С американской стороны поступают какие-то сигналы, но ясности они не вносят. Ситуацию (с продлением СНВ) можно охарактеризовать как тупиковую", - отметил законодатель.
Он не исключил, что это может быть "связано с общей линией, сложившейся в США по слому всей системы договоренностей по контролю над вооружениями".
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Косачев также отметил, что правительство ежегодно готовит доклад о реализации СНВ, в апреле этого года сенаторы ожидают представление такого документа.
Одновременно сенатор считает излишне оптимистичными мнения о том, что договор можно будет исполнять и после истечения срока действия документа.
"В рамках дискуссии высказываются мнения, что и в отсутствие договора, после окончания его действия можно продолжать де-факто его соблюдать", - сказал парламентарий.
"С моей точки зрения это излишне оптимистичная оценка, абсолютно точно возникнет целый ряд дополнительных правовых и политических нюансов", - добавил он.
По мнению сенатора, в этом случае пришлось бы менять действующее российское законодательство, поскольку речь идет о допуске иностранных наблюдателей на места дислокации ракет. "Если не будет договора, у наблюдателей исчезает право на дипломатическую неприкосновенность, и такие инспекции вряд ли оказываются возможными", - сказал законодатель.
Говоря о политических аспектах, то, по его мнению, речь может идти о возможности в будущем участия в договоренностях третьих стран. При этом Косачев напомнил, что США уже указывали на необходимость участия в переговорах КНР, однако Китай уже заявил о неготовности к обсуждению этой темы.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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11 февраля, 18:28
Рябков оценил ситуацию вокруг ДСНВ
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Владимир ЕрмаковДоговор СНВ-3Дональд ТрампКонстантин КосачевРоссияСШАБезопасностьВ мире
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