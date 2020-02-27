ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции

"О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" (проект выписки из протокола заседания ЦИК России)", - указано в проекте повестки заседания в качестве первого вопроса.

Изменения в Конституцию вступят в силу одновременно, если их поддержат

Изменения в Конституцию вступят в силу одновременно, если их поддержат

Также, согласно повестке, ЦИК планирует рассмотреть порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, порядок использования ГАС "Выборы" и технических средств подсчета голосов при подготовке и проведении голосования, порядок доставки в избиркомы документов, связанных с голосованием и другие вопросы.