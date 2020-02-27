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ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции
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РИА Новости

ЦИК рассмотрит порядок проведения голосования по Конституции

11:32 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЦИК планирует рассмотреть порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на заседании 28 февраля, следует из проекта повестки заседания, опубликованного на сайте ЦИК.
"О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" (проект выписки из протокола заседания ЦИК России)", - указано в проекте повестки заседания в качестве первого вопроса.
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Также, согласно повестке, ЦИК планирует рассмотреть порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, порядок использования ГАС "Выборы" и технических средств подсчета голосов при подготовке и проведении голосования, порядок доставки в избиркомы документов, связанных с голосованием и другие вопросы.
Заседание запланировано на 11.00 28 февраля.
Ранее в четверг парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
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