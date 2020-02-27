Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть поправки в Конституцию РФ 11 марта, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В случае если Госдума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект закона о принятии поправки в конституцию на своем очередном заседании 11 марта", - сказал он.
Сенатор уточнил, что дата рассмотрения закона об изменениях в Конституции будет определена 10 марта спикером Совфеда Валентиной Матвиенко на очередном заседании Совета верхней палаты.